الزمالك يواجه فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

بعد إجراء القرعه

أسفرت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره مودرن فيوتشر.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الجاري على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتواجد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في القرعة ممثلاً عن القلعة البيضاء.