الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مجموعة NSAS Travel توقع اتفاقية مع مصر للطيران لاعتماد نظام الحجز NDC

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقعت مجموعة NSAS Travel إتفاقية مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أمس بشأن إنضمام مصر للطيران إلى نظام الحجز الجديد NDC، وهو النظام الذى تم اعتماده من منظمة الاياتا ويتم تطبيقه پاشراف مباشر منها بغرض إتاحة الحجز المباشر بين شركات الطيران والسياحة.

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قال سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة NSAS Travel ، إن إنضمام مصر للطيران لنظام الحجز الجديد سيساهم فى توفير قيمة حجز التذاكر بسبب الحجز المباشر مع شركات السياحة بدون أنظمة وسيطة تحصل على رسوم بالدولار مثل  انظمة حجز GDS

ويعد نظام الحجز الجديد NDC أول مشروع محلى مصرى في موضوع الرقمنة ومواكبة النظم العالمية المتطورة لحجزتذاكر الطيران لتوفير أفضل العروض والحجوزات المتاحة للعملاء المسافرين على شركات الطيران، بأسعار أفضل من أنظمة الحجز العالمية التقليدية.
وأكد أن المجموعة تمكنت من التعاقد مع شركة إيركايرو للطيران بشأن إعتماد أنظمة الحجز الجديدة NDC فى حجز تذاكر الطيران مما ساهم فى توفير ملايين من الدولارات عليها .
وذكر أن نجاح نظام الحجز الجديد مع ايركايرو للطيران ساهم فى إقبال مصر للطيران على التعاقد مع المجموعة بشأن تطبيق النظام الجديد .
ولفت إلى أن المجموعة حصلت على تكريم من شركة مصر للطيران بشأن المزايا الذي يحققة النظام الجديد من تخفيض لإسعار التذاكر ورسوم الحجز .

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