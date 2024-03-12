ارتفاع درجات الحرارة في ثانى أيام رمضان بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، اليوم الثلاثاء، ثانى أيام شهر رمضان استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة حيث ساد طقس دافى نسيبا نهارا مائل للبرودة ليلا مع عدم وجود اى فرص لسقوط الامطار.

وتسجل درجات الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12 درجة مئوية. مع رياح معتدلة نسبيا بلغت سرعتها 24 كم/الساعة

كانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ثاني أيام شهر رمضان في مصر، حيث أكدت وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية ليسود طقسا حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى ومائلا للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

كما تشهد الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى شبورة مائية تحد من الرؤية الأفقية مع وجود حركة رياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.