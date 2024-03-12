الليلة.. اربع مواجهات من العيار الثقيل في دوري السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة في نادي الاتحاد السكندري، بنظيره فريق الزمالك، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الجاري ويأتي ذلك، ضمن منافسات دوري السوبر المصري لكرة السلة.

ويعد اللقاء الذي يجمع بين زعيم الثغر والفارس الأبيض اختبار قوي يجمع الفريقين للوقوف على مستوى اللاعبين، لاسيما بعدما حقق فريق الاتحاد السكندري فورزًا كبيرًا في آخر لقاء على منافسه سموحه، فيما تلقي الزمالك هزيمة من فريق الجزيرة.

ويأمل نادي الاتحاد تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، خاصة بعد الفوز الكبير على سموحة في دوري السوبر لكرة السلة.

المباراة الثانية-

يواجه فريق السلة بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجزيرة، وتحتضن صالة تحيا مصر، المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري السوبر لكرة السلة، ويتطلع الشياطين الحمر للفوز في اللقاء .

وعمل المدرب الإسباني اوجيستي بوش على رفع الروح المعنوية للاعبين بالنادي الأهلي قبل لقاء اليوم .

كما تقام اليوم أيضا ضمن الجولة الحادية عشر بدوري سوبر السلة مباراتين، حيث يلتقي فريق سبورتنج نظيره فريق المصرية للاتصالات، ويلتقي فريق سموحة نظيره فريق هليوبوليس.

ويملك الأهلي في رصيده 19 نقطة في صدارة الترتيب بينما يحل الاتحاد السكندري وصيفا بنفس الرصيد و الزمالك في المركز الثالث برصيد 17 نقطة و الجزيرة رابعا برصيد 16 نقطة وسبورتنج خامسا برصيد 15 نقطة و سموحة في المركز السادس برصيد 12 نقطة

