أسمنت نهضة قنا تُوزع ألف عبوة غذاء للأسر الأكثر احتياجًا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، تسليم ألف كرتونة من المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك، مقدمة من مصنع أسمنت نهضة قنا.

وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات للمستحقين.

ومن جانبه أثني محافظ قنا، على الدور المجتمعي الذي يقدمه مصنع أسمنت نهضة قنا في المساهمة الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال مجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن ذلك يأتي من منطلق الواجب الوطني والدور المجتمعي والإنساني، بهدف دعم المجتمع المحلي على نحو عملي وملموس.

لافتًا إلي أن الشركة منذ تأسيسها تحرص دائما علي تقديم الدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يدل على دورها الممتد والفعال في خدمة المجتمع.

حضر التوزيع، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حجاج حساني رئيس قطاع العمليات بالمصنع، واللواء أيمن سعد استشاري العلاقات الحكومية، وماهر عرفان رئيس قطاع سلاسل الإمداد، ومحسن صلاح مدير إدارة العلاقات العامة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وعلي هامش الفاعلية قدم رئيس مجلس الإدارة، درع الشركة للواء أشرف الداودي محافظ قنا، تقديرا لدوره البارز في خدمة المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.