سالم الدوسري جاهز لمباراة الهلال واتحاد جدة

بات سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقرر له اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعرض سالم الدوسري لكدمة في لقاء الذهاب أمام اتحاد جدة ، و عليه فضل الجهاز الطبي إراحته أمام الرياض في المواجهة الماضية في الدوري السعودي.

أدى سالم الدوسري حصة تدريبية أمس الإثنين، لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أنهى برنامج تأهيل تخطى به كدمة الركبة، ليكون جاهزا لمباراة اتحاد جدة.

أنتصر الهلال على الاتحاد في لقاء الذهاب التي جمعتهما على ملعب "المملكة آرينا" والتي انتهت بنتيجة هدفين نظيفين، ليضع الزعيم قدم ونصف في دور نصف نهائي بطولة آسيا .