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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سالم الدوسري: طموحي ان أكون رقم 1

سالم الدوسري لاعب
سالم الدوسري لاعب الهلال

عبر سالم الدوسري نجم رفيق الهلال السعودي عن سعادته البالغة بعد الرقم المميز الذي حققه بعد المشاركة مع فريقه في مباراة سباهان الإيراني ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقال الدوسري في تصريحات صحفية: “ فخور بوصولي للمباراة رقم 400 مع الهلال وهذا الرقم ليس نهاية المطاف بالنسبة لي، طموحي أن أكون رقم 1 ”.

وأضاف: “ أسعى لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة من اجل إسعاد جماهير الهلال التي تمثل الوقود الحقيقي والدافع الأكبر لنا كلاعبين ”.

واكمل نجم الهلال: “ جائزة رجل مباراة سباهان أمر يسعدني، وهي نتيجة لعمل جماعي من الفريق، وستكون دافعاً قوياً لي من اجل تحقيق الأفضل ”.

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