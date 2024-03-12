انطلاق أول سفينة من قبرص تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة

غادرت سفينة "أوبن آرمز" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من ميناء لارنكا في قبرص إلى قطاع غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية في أول رحلة من نوعها.

وغادرت السفينة وهي تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا، وذلك في مسعى أوروبي لتدشين ممر بحري على أمل نقل المساعدات مباشرة لأهل غزة.

وبحسب صحيفة "قبرص ميل"، فقد "غادرت سفينة "أوبن آرمز"، التي تحمل نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى غزة، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في مشروع تجريبي لفتح طريق بحري جديد لمساعدة سكان غزة، الذين يعيشون على حافة المجاعة".

وقالت إسرائيل إنها "ترحب بالشحنات البحرية، وستقوم بتفتيش الشحنات المتجهة إلى غزة قبل أن تغادر قبرص".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن "الرئيس جو بايدن، سيعلن الليلة (الخميس الماضي) في خطاب حالة الاتحاد، أنه وجه بإنشاء ميناء مؤقت في البحر المتوسط يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".



غادرت سفينة "أوبن آرمز" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من ميناء لارنكا في قبرص إلى قطاع غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية في أول رحلة من نوعها.

وغادرت السفن وهي تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا، وذلك في مسعى أوروبي لتدشين ممر بحري على أمل نقل المساعدات مباشرة لأهل غزة.

وبحسب صحيفة "قبرص ميل"، فقد "غادرت سفينة "أوبن آرمز"، التي تحمل نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى غزة، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في مشروع تجريبي لفتح طريق بحري جديد لمساعدة سكان غزة، الذين يعيشون على حافة المجاعة"..

وقالت إسرائيل إنها "ترحب بالشحنات البحرية، وستقوم بتفتيش الشحنات المتجهة إلى غزة قبل أن تغادر قبرص".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن "الرئيس جو بايدن، سيعلن الليلة (الخميس الماضي) في خطاب حالة الاتحاد، أنه وجه بإنشاء ميناء مؤقت في البحر المتوسط يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".



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وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات للصحفيين: "الرئيس سيعلن الليلة في خطابه أنه وجّه الجيش الأمريكي بتنفيذ مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر المتوسط على ساحل غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "يجب على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بذل مزيد من الجهود فيما يخص السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

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جاء ذلك خلال حديثه، يوم الجمعة الماضية، عن إنشاء ميناء مؤقت على سواحل غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، مضيفا بالقول: "الإسرائيليون سيؤمنون الميناء.