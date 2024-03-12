إعلانات رمضان 2024| حضور إيجابي وموضوعات قريبة من القلب

تناولت إعلانات الموسم الرمضاني 2024 موضوعات سلسلة وخفيفة على المستمع بين رسائل للحب وطاقات إيجابية، تحث على التجمعات العائلية وتبادل التهنئة بكافة أشكالها والمحافظة على تجمعات الصداقة وغيرها من الرسائل التي حملها أبرز نجوم الغناء العربي في إعلاناتهم.

عمرو دياب في أغنيتي “الكلمة الحلوة، حكايتنا حلوة”

قدم الهضبة عمرو دياب أغنيتي “الكلمة الحلوة، حكايتنا حلوة "، وتضمنت قصة تأثير الكلمة الطيبة في العلاقات ومحاولات البدء بالصلح في أي خلاف، أما “حكايتنا” فتناولت قصة حب من بدايتها إلى ختامها بالزفاف السعيد.

حسين الجسمي في “أسمراني عيونه سمرا”

أما الفنان حسين الجسمي فتغزل في المواطن المصري بأغنية “اسمراني عيونه سمرا” وعاداته وطباعه في التعامل، وحياة المصريين اليومية على وجه التحديد في رمضان.

أنغام ومحمد رمضان “الساعات الحلوة مابتخلصش”

واجتمعا كلا من الفنانة أنغام والفنان محمد رمضان للمرة الأولى في “الساعات الحلوة مابتخلصش”، وتضمن الإعلان ظهور عائلة كلًا منهما، في ثنائية فنية تظهر للمرة الأولى الأمر الذي حصل على ردود فعل إيجابية من جمهورهما.

إليسا في “دايمًا على بالي”

ومع الصوت الدافىء للفنانة إليسا التي توجهت برسالة اشتياق لكل الأحباب الذين فرقتنا عنهم الحياة سواء بالموت أو ظروف الحياة في أغنية “دايما على بالي”، والتي شملت عدد مميز من نجوم الفن “إسعاد يونس، خالد النبوي، هند صبري، أحمد مالك، وغيرهم”.

أحمد سعد في “عاش”

وتوجه الفنان أحمد سعد برسالة إيجابية للشباب في مواجهة الصعاب والإصرار على تحقيق حلمهم في أغنية “عاش”، وظهر فيه مجموعة من نجوم صانع الفيديوهات الشهير “تيك توك”.