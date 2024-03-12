وزارة العمل تستكمل قوافل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لسيدات السويس

تزامنا مع يومي المرأة العالمي والمصرية..

أعلنت وزارة العمل، أن الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، نظمت قافلة جديدة من قوافل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في محافظة السويس ، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة ، تهدف هذه القوافل إلى نشر الوعي الثقافي للمرأة وتمكينها ذاتياً وإقتصادياً وإجتماعياً وذلك عن طريق تقديم الخدمات من الجهات المعنية بالمرأة ، فى إطار متابعة مشروع وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل ، ويأتي ذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 – 2030 .

واستهدفت القافلة 100 سيدة معيلة للتدريب على مهنتي خياطة المفروشات، و الطباعه على الأواني والمنسوجات ، وجرى الكشف عليهم ( باطنة و أمراض نساء و الكشف المبكر لسرطان الثدي) و توعيتهم بتنظيم الاسرة والصحة الانجابية ،و كيفية مكافحة الإدمان والوقاية منه ، وتسليم الهدايا للأم المثالية التي فازت من خلال مسابقة الأم المثالية على مستوى منطقة الكبريت المستهدفة في إطار المشروع في مركز شباب الكبريت ، وتقديم الادوية مجانا للسيدات ، كما جرى تخصيص فصول داخل جمعية الطيب الخيرية لمحو الأمية للسيدات الغير متعلمات .

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة ، أن ذلك المشروع ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً ، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل ، وتوفير فرص عمل لائقة لها ، وكذلك فرص للتدريب المهنى المجانية التى تؤهلها لدخول سوق العمل ، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، ومنوهة إلى أنه جرى إطلاق مشروع ( دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل ) 2023-2024 ، من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ،والذى يتم تنفيذه سنويا من خلال الخطة الاستثمارية ، والذي يهدف إلى التدريب على أفكار مدرة للدخل من أجل تمكين المرأة اقتصاديا ويتم ذلك من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ، ويستهدف المشروع 4 محافظات وهى : السويس ، والإسماعيلية ،والمنوفية ، والشرقية ، كما يستهدف المشروع 650 سيدة من الفئات الأكثر إحتياجاً بالمحافظات المستهدفة من سن 20 ـ 55 سنة ، من المرأة المعيلة ، والمرأة من ذوى الهمم ، والمرأه التي لديها أطفال منخرطين في سوق العمل .

وأضافت المدير العام ، أنه شارك فى الفعاليات الدكتورة هند جمال مدير مديرية العمل بالسويس، والتى أكدت خلال القافلة على دور مديرية العمل في تمكين المرأة المصرية ، وموجهة الشكر للجهات المشاركة في القافلة ، وأن المديرية على استعداد دائم للمشاركة فى تقديم الخدمات للمرأة المصرية ، كما شارك فى الفعاليات من الجهات : مديرية الصحة ، وصندوق مكافحة الإدمان ، و جهاز تنمية المشروعات، وهيئة تعليم الكبار لمحو الأمية ، و مجلس المدينة ، ووحدة السكان ، والشباب والرياضة بمركز الكبريت و جمعية الطيب الخيرية ، كما حضر الفعاليات رحاب أبو الجدايل مسؤول المرأة بالمديرية.