الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أرباح قوية للشركات

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بدعم من أرباح قوية للشركات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة للحصول على المزيد من الدلائل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، مقتربا من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات. وفي وقت لاحق من اليوم، سيهيمن على الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير، المزمع صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، إذ يمكن أن يقدم نظرة فاحصة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي واحدا بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.

وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الأميركية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.

وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1 بالمئة. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3 بالمئة.

مؤشرات البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات 2.5 مليار جنيه خلال ساعة ونصف.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 33186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 40646 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14131 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 7254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10445 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 7178 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وتعليم لخدمات الإدارة، وأم بي للهندسة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والتعمير والاستشارات الهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وجولدن تكس للأصواف، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.