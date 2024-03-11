البورصة تتحول الي الخسائر وتتكبد2.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين عن مكاسبها الصباحية، وتحولت إلى الانخفاض وسط تباين مؤشراتها متأثرة بعمليات بيعية للمصريين والعرب.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 2.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.198.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 33382 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى7273 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10443 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 13.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين و العرب سط تداولات 7.5 مليار جنيه.