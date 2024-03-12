ميدو ينتقد مدرب النصر السعودي بسبب رونالدو

شن أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق هجومًا على لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، وذلك عقب وداع العالمي لبطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

وودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة من العين بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي 4-4.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: " كاسترو ضعيف شخصية أمام رونالدو، أتحدى لو كان اللاعب يقدر يفرض كلامه بهذا الشكل على مدرب مثل جيسوس المدير الفني للهلال.

مباراة الهلال والاتحاد اليوم

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما بتمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.