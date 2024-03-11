التاريخ يدعم الأصفر قبل صدام النصر والعين بدوري أبطال آسيا

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي النصر السعودي والعين الإماراتي، عندما يلتقي الفريقان علي ارضية ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة النصر بهدف نظيف. ويبحث رونالدو ورفاقه في صدام اليوم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

التاريخ يدعم النصر أمام العين

يدعم تاريخ المواجهات السعودية الإماراتية في المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا حظوظ النصر أمام العين في مباراة مساء اليوم ضمن إياب ربع النهائي.

حيث سبق وأن حسم السعوديون 10 مواجهات سابقة مع الإماراتيين لصالحهم، فيما كان تفوق الفرق الإماراتية في 3 مواجهات فقط.

موعد مبارة النصر والعين بدوري أبطال اَسيا

تنطلق مواجهة النصر السعودي أمام العين في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

ومن المقرر إذاعة مباراة النصر السعودي أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد قناة "beIN Sports HD 3".