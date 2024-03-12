فرض إجراءات أمنية مشددة بالمستشفى المعالج لأحمد رفعت

تم فرض إجراءات أمنية مشددة بمستشفى زمزم بالإسكندرية حيث يرقد اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر لتلقى العلاج إثر سقوطه مغشيا عليه أمس خلال الشوط الثانى من مباراة فريقه أمام فريق نادى الاتحاد السكندرى.

كما تم وضع المتاريس المرورية أمام المستشفى تحسبا لأى تجمع من الجماهير للاطمئنان على اللاعب

فى الوقت الذى يتم فيه التشديد والتدقيق على زيارات المستشفى من بوابة الدخول وذلك على جميع رواد ذوى المرضى المقيمين بها.

يذكر أن "رفعت" تم نقله إلى المستشفى المشار إليها نتيجة هبوط فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب إلا أنه استجاب للصدمات الكهربائية وتم زيادة نسبة التنفس ووضعه بالعناية المركزة.