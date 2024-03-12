ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق آخر، فقد قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وكشف أمر الإحالة أنه في 2023/6/23 في بولاق الدكرور، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته التي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان: قتل المجني عليه"محمد.ع.ا" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمه إحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.