مصر وضعت خطة طموحة لتنمية الصادرات رغم المشاكل العالمية الاقتصادية (شاهد)

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شئون الاقتصاد، إن زيادة الصادرات جاء ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة ومن بينها التركيز علي الصادرات غير السلعية بصفتها من روافد الدخل للعمل الأجنبية.

منذ عام 2000 الاقتصاد المصري يعيش حالة صعبة

وأضاف “عز الدين” خلال حوار له عبر برنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ عام 2000 الاقتصاد المصري يعيش حالة صعبة واستمرت مرورًا بـ جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والمشاكل العالمية والتضخم ومشاكل العملات وأخيرًا الاضطرابات والحرب على غزة كل هذا استنزاف.

صعود قوى لمؤشر "الصادرات السلعية" فى شهرين

وأشاد بوضع خطة مصر الطموحة لتنمية الصادرات، وتم تنفيذها من خلال عدة محاور أولها أنها تطابق المواصفات والمقاييس العالمية، وخاصة الصادرات الزراعية.