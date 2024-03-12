مصرع شخص فى مشاجرة بالألعاب النار

لقي شخص مصرعه، نتيجة مشاجرة بين طرفين بالألعاب النارية "الشماريخ" بأحد القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص بإحدى القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على جثة شخص متوفي بإحدى القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة، وبعمل التحريات تبين أن الشخص توفي نتيجة تعرضه للإصابة بسبب الألعاب النارية في مشاجرة بين طرفين بأحد القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة، مما أدى إلى مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

لقي طالب بكلية آداب قسم إعلام جامعة سوهاج مصرعه بحادث تصادم سيارة بموتوسيكل يقوده على الطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتبين إصابته بنزيف حاد بالمخ؛ ما أدى لوفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وفاة طالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج في حادث تصادم بالطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة ستيني، اختلت عجلة القيادة بين يديه واصطدم بموتوسيكل قيادة المدعو (أحمد إسماعيل عبدالرحمن- 28 سنة- طالب بكلية آداب قسم إعلام- ويقيم دائرة المركز)، وانتهت حياته قبل نقله إلى مستشفى المراغة المركزي؛ إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت بدفن جثمان الطالب.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وكشف أمر الإحالة أنه في 2023/6/23 في بولاق الدكرور، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته التي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان: قتل المجني عليه"محمد.ع.ا" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.