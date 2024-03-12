وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في الشرقية

ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا"..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات ندوات التوعية حول السلامة والصحة المهنية في قطاع الصحة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية على مدار يومين متتاليين، تحت شعار "نحو رعاية صحية آمنة" بقاعة الإجتماعات بمديرية الصحة بالشرقية.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات، وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية، حول: المخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي، وكيفية الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وتحليل الإحصائيات النصف سنوية للمنشآت الصحية، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة، وموضوعات عن تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها .

واوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك الفعاليات تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة اسللامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات ، للتوعية بإشتراطات السلاكة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بانواعها ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات شارك فيها الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة بالشرقية ، والكيميائية رحاب أحمد عبدالحميد مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية ، والمهندسة إيمان كمال مهندس السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ، والدكتورة نور الهدى أسامه مديرة إدارة الصحة المهنية ، والدكتور شريف محمود رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة، وبحضور مسئولي السلامة بمديريتي العمل والصحة بالشرقية و بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وافتتح مدير المديرية الفعاليات بكلمة تناول فيها شرح لهدف المبادرة لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وللحد من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية بالمنشآت الصحية ، مثمناً جهود وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للمواطن المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ، كما قدم الشكر لمديرية الصحة لحسن تعاونهم ولأستضافتها الكريمة بفاعليات الورش المنفذة ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" بالشرقية، كما تضمنت الفعاليات عرض لخطة الإخلاءللكيميائي أيمن هجرس مفتش أول السلامة بمديرية العمل بالشرقية، وكلمة للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، والتي أثنى فيها على هدف المبادرة والتعاون بين مديريتي العمل والصحة، وأهمية ورش العمل والتدريب لفرق ورؤساء اللجان الفرعية ورؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بكافة القطاعات، ومؤكدا على الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بكافة قطاعات الصحة، لتوفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة، والتي تعد من أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال تطبيق معايير السلامة بهذه المنشآت، ونشر الإرشادات واللوحات الخاصة بالسلامة ، وفى ختام المبادرة جرى تسليم شهادات التقدير للسادة المشاركين فى أعمال الورشة.