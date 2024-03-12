فيوتشر يصدر بيانا بشأن لاعبه أحمد رفعت

أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا بشأن لاعبه أحمد رفعت بعد واقعة سقوطه المفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، ونقله إلى المستشفى.

أكد نادي مودرن فيوتشر في بيانه أنه في الساعات الأخيرة نتابع حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجىء في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام.

وأضاف البيان أنه قد عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشار، إلى أن إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس تتابع الموقف لحظة بلحظة من المستشفي وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.