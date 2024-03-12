كلية الطب جامعة الإسكندرية تحتفل بمبادرة" Alex Med Stars"

اقامت كلية الطب بجامع الإسكندري مساء أمس، الإحتفالية الأولى لمبادرة Alex Med Stars لطلاب كلية الطب المصريين والوافدين بالبرنامج العام ـ والبرنامج الدولى بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية. تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم يتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أن الإحتفالية تهدف إلى إلقاء الضوء على الطلاب المتميزين بالكلية فى شتى المجالات العلمية والبحثية والرياضية والفنية والتكنولوجية وتشجيعهم على الإستمرار فى تلك الأنشطة، وأضافت أنه سيتم تنظيم معرض للموهوبين Talent Fair لعرض أنشطة ومنتجات الطلاب المختلفة مثل البوسترات والأبحاث المنشورة والأعمال الفنية المختلفة ( الرسم والمجسمات والمشغولات اليدوية وغيرها )، وقدمت الشكر لكل من ساهم فى الإعداد لهذه الاحتفالية.



ولفتت الدكتور تامر عبد الله، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الإحتفالية تضمنت تقديم Roll Model تحدث خلاله عدد من أساتذة الطب الأجلاء وأصحاب القدوة الحسنة عن مشوار حياتهم المشرفة وعطاؤهم الرائع ليكونوا قدوة جيدة للطلاب.

وأشارت الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذى لإدارة الوافدين بالجامعة، إلى أن مبادرة Alex med stars هدفها تسليط الضوء علي الطلاب في مختلف المجالات مثل البحث العلمي او الثقافة والفنون والرسم والغناء والرياضة سواء طلاب مصريين او وافدين وكذلك رعاية هؤلاء الطلاب في ظل مؤسسي تحت رعاية كلية الطب وجامعة الاسكندرية.

وشارك فى الإحتفالية والجلسات الخاصة بها عدد من أساتذة الطب الدكتور عبد المنعم فوزى، نقيب أطباء الإسكندرية، والكتور محمد هشام، عميد كلية الطب بالاكاديمية العربية، والدكتور اشرف سعد جلال، نقيب أطباء الإسكندرية الأسبق وعميد طب الإسكندرية الأسبق .

