حكم الإفطار عمدًا في رمضان.. يعد سؤال الساعة من قبل الكثير من المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث إن هناك حالات يجوز فيها الإفطار وهي: السفر، والمرض، والحيض والنفاس، وكبر السن، والحمل والرضاع، وفقًا لدار الإفتاء.

وفي فتوى للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أكد أن من يقوم بالإفطار العمد يظلم نفسه ظلمًا كبيرًا، فضلًا عن أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، موضحًا أنه على العبد خلال هذه الحالة أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل، كما يجب عليه أن يقضي صيام هذا اليوم، مؤكدًا أن هذا القضاء يأتي من دون كفارة.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن الصيام هو واحد من خير وأعظم العبادات التي يمكن من خلالها أن يتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، كما يعمل على تطهير الروح، وقد حددت دار الإفتاء قيمة فدية عدم الصيام هذا العام في رمضان ـ 30 جنيهًا لهذا العام عن اليوم الواحد.

وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى، حيث أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين.