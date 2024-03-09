تعرف على مفسدات الصيام خلال شهر رمضان

ساعات قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم، إذ يعد من أعظم الشهور الهجرية عند الله عزوجل، وينتظره المسلمون في كافة بقاع الأرض ويستعدون له من شهر شعبان، لما له من ثواب عظيم.



صيام شهر رمضان

ويعد صيام شهر رمضان الكريم ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ففي هذا الشهر نفحات غير موجودة في غيره من الشهور، وأداء العبادات فيه سواء من الصيام والقيام وقراءة القرآن له فضل وثواب كبير عند الله عز وجل.

والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والإمساك بنية عن مفسدات الصوم وعن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو القيام بأي عادة سلبية من مفسدات الصيام.

ولكن هناك بعض المفسدات التي تبطل الصيام خلال الشهر الكريم، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

الأكل والشرب متعمدًا.

نية الإفطار، أي إذا نوى الصائم إبطال صومه وعزم الإفطار متعمدًا.

الحيض والنفاس، فإذا حاضت أو نفست المرأة في نهار رمضان، ولو في اللحظة الأخيرة منه، فسد صومها ويجب عليها قضاء هذا اليوم.

القيء عمدًا.

إخراج الدم بالحجامة ونحوها، وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له، ويفطر المتبرع ويقضي ذلك اليوم.

التدخين.

بخاخة الربو.

الإتيان ببعض السلوكيات مثل الكذب أو النميمة وشهادة الزور والسب والقذف نظرًا لأنها تبطل الصيام.