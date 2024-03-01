طالب بالعدالة واحترام القانون الدولي.. "ماكرون" يدين مجزرة الدقيق بغزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر الجمعة إدانته للمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون توزيع مساعدات شمالي قطاع غزة، والتي وقعت فجر أمس الخميس.

وطالب ماكرون بجلاء "حقيقة" ما جرى وتحقيق "العدالة" للضحايا.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استُهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين. أعرب عن إدانتي الأشدّ لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".

وأضاف "الوضع في غزة مروّع. ينبغي حماية جميع السكّان المدنيين. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار في الحال للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمر غير مبرر"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث المأساوي يأتي في وقت يشكل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة" مع "أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض".

وأضافت "ننتظر تسليط الضوء بالكامل على الأفعال المذكورة، وهي خطيرة للغاية"، مشددة على أنه "من مسؤولية إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين".

يذكر أنه قد ارتكبت إسرائيل مجزرة وحشية فجر أمس الخميس، حيث استهدفت مجموعات فلسطينية تستقبل مساعدات غذائية، ونتج عما سمي "مجزرة الدقيق" نحو 110 قتلى و760 مصابا بحسب وزارة الصحة في غزة.