ستولتنبرغ يوجه نصيحة إلى ماكرون حول القضايا المهمة للناتو

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي لا يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، وينبغي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يتشاور مع أعضاء الحلف بشأن مثل هذه القضايا.

وحسب سبوتنيك، قال ستولتنبرغ: "ليس لدى الناتو أي خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، كما أن الناتو أو حلفاء الناتو ليسوا طرفًا في الصراع".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نتشاور ونتوصل إلى نهج مشترك بشأن هذه المواضيع المهمة، لأنها تهمنا جميعًا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه حتى لو قررت دول الناتو بمفردها إجراء مثل هذه المناورة، فإنها ستؤثر على الحلف بأكمله.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".

وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به. أنت تقف أمامي الآن ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".

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وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".