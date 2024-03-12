استقرار الأحوال الجوية بالبحيرة اليوم الثلاثاء

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس2024، اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، مع طقس معتدل، حيث تبلغ درجة الحرارة 27درجة مئوية، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بششكل دائم ، ونسبة الرطولة 49%، مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية، مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ،مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة ، ووادي النطرون / العلمين ، بالإضافة إلي الطرق الفرعية .

ويسير العمل بشكل طبيعي داخل بوغاز رشيد، بعد هدوء الامواج في مياة البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة يتواجد المزارعين داخل الحقول، منذ الصباح الباكر، لري الزراعات بواسطة ماكينات الري، بعد توقف سقوط الامطار منذ أسبوعين، بالإضافة إلي حصاد المحاصيل الزراعية، سواء الخضروات أو الفاكهة، لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .