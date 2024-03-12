مسلسل حق عرب|أحمد العوضي ينجو من السجن بعد اشتباكه فى ملهى ليلى

بدات أحداث الحلقة 1 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يُعرض على شاشة قناة ON وON Drama، مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، إذ بدأ في حقبة التسعينات وتحديدًا عام 1990.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، بمشاهد فلاش باك عام 1990، لكل من الفنانة وفاء عامر في شبابها وجسد شخصية صباح، وزوجها الحاج عبد ربه ويجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، في انتظار مولودهما متمنيا أن يكون ولد، ليحمل اسمه وتجارته.

مسلسل حق عرب

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 1

وتوالت مشاهد الفلاش باك بسرد المعلم عبد ربه، الذي يجسده رياض الخولي، لحلم يراوده في منامه بشكل مستمر، وهو داخل سرداب مظلم ينزل خلاله إلى ممر طويل حتى يجد صندوقًا داخله ثعبان كبير وإلى جانبه بيضة صغيرة ويخرج منها ثعبان آخر صغير يلتف حول الآخر الكبير، وعندما يحاول أنّ يمد يديه يتعرض إلى لدغة من الثعبان الصغير ويستيقظ من نوعه فزعًا.

مسلسل حق عرب

وعلم "عبدربه" أنّ تفسير الحلم يعني أن ابنه سيقتله، فأمر زوجته صباح، بأنّ تجهض حملها وتتخلص من الطفل قبل ولادته خوفًا من أن يقتله، لكنها ترفض حتى ولادتها.

وتوالت الأحداث، ويحرق "عبدربه" محلات جلال السويركي ويتسبب في موته، وتضع زوجة الأخير وتدعى ماجدة "سلوى عثمان" رضيعها، وتسميه "عرب السويركي" نسبة إلى والده، وتوصيه بالأخذ بثأر والده الراحل.

وتعود الأحداث للمشاهد الحالية، ويظهر عرب السويركي في شبابه ويجسده الفنان أحمد العوضي، وهو يعمل لدى "عبدربه"، وتجمعه علاقة قوية مع صباح ويكون المدلل لهما، وتخبره والدته أن عبد ربه هو قاتل والده، لكنه يكذبها فتصفعه على وجهه، ليتركها ويقرر الانتقال والعيش بمفرده.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بنشوب مشادة مع شاب في ملهى ليلى بينه وعرب السويركي ويتم القبض عليه، وبعدها الإفراج عنه بعد إبرام الصلح في قسم الشرطة.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، أحمد صيام، دنيا المصري، كارولين عزمى، دينا فؤاد، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.