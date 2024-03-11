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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل المعلم الحلقة 1| القبض على والد مصطفى شعبان بتهمة تجارة المخدرات

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

أنطلقت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم في منطقة السويس بميناء الأتكة عام 1993 بظهور الطفل جان رامز، الذي يجسد شخصية مصطفى شعبان وهو صغير، رفقة والدة عبد العزيز مخيون وهو يخطط لتجارته في السمك مع شريكه أحمد فؤاد سليم، كما ظهر طارق النهري بـ"لوك" مختلف وهو يفرز السمك الخارج من الميناء لنقله إلى الأسواق.

تفاصيل مسلسل المعلم

بينما انتقل عبد العزيز مخيون من الميناء إلى القاهرة لوضع السمك في الأسواق لبيعها، وحرص وهو في الطريق أن يعلم نجله "جان رامز" بعض من الحِكم والمواعظ، مثل أن يتصدق دائما على "الغلابة".

وفور وصولهما إلى سوق السمك، حاوطهما عدد كبير من أفراد الشرطة، وطلب تفتيش السيارة المحملة بـ"البضاعة"، وظهر داخل السيارة أكياس مخدرات، وبالفعل تم القبض على عبد العزيز مخيون على الفور، وتبين حينها أنه تم سرقة أمواله التي كانت داخل خزنته.

مسلسل المعلم 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفي شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

ويعرض مسلسل المعلم حصريا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، إلى جانب منصة WATCH IT الرقمية.

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