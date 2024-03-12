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الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ثاني أيام رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض المحافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة بشكل شبه يومي في شهر رمضان المبارك، مما يجعلها تتصدر مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

ونستعرض مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق ثاني أيام شهر رمضان الفضيل/ 12 مارس 2024..


مواقيت الصلاة في القاهرة


صلاة الفجر 4:42 صباحًا 
أذان الظهر 12:5 مساءً
أذان العصر 3:28 مساءً
أذان المغرب 6:02 مساءً
أذان العشاء 7:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية


صلاة الفجر 4:46 صباحًا
أذان الظهر 12:10 مساءً
أذان العصر 3:34 مساءً
أذان المغرب 6:07 مساءً
أذان العشاء 7:25 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط


وقت صلاة الفجر 4:45 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:06 مساءً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:04 مساءً
موعد أذان العشاء 7:19 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


وقت صلاة الفجر  4:31 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا
موعد أذان العصر 3:17  مساءً
موعد أذان المغرب 5:50 مساءً
موعد أذان العشاء 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان


وقت صلاة الفجر 5:14 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:34 مساءً
موعد أذان العصر 3:58 مساءً
موعد أذان المغرب 6:32 مساءً
موعد أذان العشاء 7:45 مساءً

الجريدة الورقية