تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي لخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نابولي على ملعب "مونتجويك"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتتساوى آمال برشلونة ونابولي في الصعود لربع النهائي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله على ملعب ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بإيطاليا.

ويدخل برشلونة مباراة الليلة تحت شعار لا بديل عن الفوز لعدم تفاقم الأوضاع بين الجهاز الفني والجماهير بعد النتائج المخيبة خلال الموسم الجاري والابتعاد عن صدارة الليجا.

ويفتقد برشلونة خدمات عدة لاعبين للإصابة، على رأسهم فرينكي دي يونج، فيران توريس وبيدري.

تشكيل برشلونة المتوقع..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، كريستنسن، لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

تشكيل نابولى المتوقع..

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو أوليفيرا، جيسوس، أوستيجارد.

خط الوسط: زامبو أنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، تراوري.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو، خيفتشيا كفاراستخيليا