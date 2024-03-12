مصيلحي وحسام والعشري يغادرون المستشفى التي يرقد بها أحمد رفعت

غادر كل من محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى والكابتن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر والكابتن طارق العشرى المديرالفنى لنادى الاتحاد حتى يطمئن الجماهير المرابطة أمام المستشفى.

وبالفعل أعلن رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن الفريق الطبى المعالج لـ “أحمد رفعت” على مستوى عالى جدا ونجح فى تحويل مسارالحالة الصحية للاعب من الوضع الذى وصل به المستشفى الى إستجابة عضلة القلب للصدمات.

وأكد مصيلحى أن الحالة الصحية للاعب يتم التعامل معها بشكل مسئول وإستشارى بالنسبة للحالة.

يذكر أن جميع الموجودين بالمستشفى غادروا بالفعل وتم فرض إجراءات أمنية مشددة فى محيط المستشفى.