فض المستشفى التى يرقد بها أحمد رفعت من اللاعبين والجماهير

جرى فض المستشفى التى يرقد بها اللاعب أحمد رفعت بالاسكندرية بمغادرة اللاعبين زملائه من نادى فيوتشر حيث استقل جميعهم حافلة النادى الخاصة بهم.

كما تم فض محيط المستشفى من الجماهير المحتشدة بشكل ودى حفاظا على استقرار المكان والمرضى وكذلك مغادرة كبار الزوار من الضيوف.

وسيطرت حالة من التكتم الشديد حول موعد نقل اللاعب إلى مستشفى قلب متخصص ولم يفصح الاطباء إلا بعبارة واحدة بأن حالة اللاعب مستقرة وتستجيب ببطء ولكنه لازال في مرحلة الخطر رغم عبوره من مرحلة أخطر كانت لحظة وصوله المستشفى وهو فاقدا الوعى فى حالة هبوط شديد فى الدورة الدموية.

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر سقط مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام نادى الاتحاد السكندرى بستاد الاسكندرية.