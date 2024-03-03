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الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق: متفاجئ من استبعاد النني

النني
النني

أبدى ضياء السيد، المدرب العام السابق للفراعنة، رأيه في اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للاعبين المحترفين للانضمام لقائمة الفراعنة استعدادًا لمعسكر مارس.

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النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أكد ضياء السيد في تصريحات عبر فضائية المحور: أن كل جهاز له رؤيته الفنية التي تحترم وله حساباته والأمور ليست ثابتة.

وأضاف: "استبعاد محمد النني من القائمة كان مفاجأة بالنسبة لي لأنه كان متواجدًا منذ فترة طويلة".

وتابع: "الأجندة الدولية تؤكد أن منتخب مصر له الحق في ضم محمد صلاح للمعسكر القادم، ولكن من المهم أن يكون صلاح غير مصاب، ومتعافى بشكل كبير، وصلاح لاعب كبير وسيكون حريصًا على التواجد واللعب مع منتخب مصر".

وشهدت اختيارات حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر استبعاد محمد النني من قائمة المحترفين لمعسكر مارس.

و اختار  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب 7 لاعبين محترفين هم : 
محمد صلاح 
أحمد حجازي 
محمود حسن تريزيجيه 
حمدي فتحي 
مصطفي محمد 
عمر مرموش
محمد شريف.
ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا .

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