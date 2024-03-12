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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصدر بمودرن فيوتشر يكشف للوفد تفاصيل جديدة عن حالة أحمد رفعت الصحية

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر عن تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية بعد تعرضه لإغماء مفاجئ في الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل.

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تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد

وقال المصدر في تصريحات خاصة " عبر بوابة الوفد الإلكترونية  أن الحالة الصحية لأحمد رفعت ليست مطمئنة وان الجهاز الطبي بالمستشفى يضع اللاعب تحت الملاحظة من أجل الاطمئنان عليه .

وأضاف المصدر  أن اللاعب تعرض لأزمة قلبية صعبة وأنه يعاني من ضعف النبض .

وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الاسكندرية وتحديدا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى مستشفى زمزم .

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل. 

وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

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