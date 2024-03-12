مسلسل لحظة غضب| موت محمد فراج وصبا مبارك تصاب بنوبة عصبية شديدة

تشهد الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب أحداث محورية بعد مقتل محمد فراج على يد زوجته صبا مبارك بسبب لحظة عصبية انتابتها ولم تستطع التحكم في نفسها.

تحاول صبا مبارك طوال الحلقة التصرف بطبيعية وسط تساؤلات شقيقها وعائلته عن زوجها محمد فراج للاحتفال معهم بعيد ميلادها.

يحاول شقيق صبا مبارك الذي يقوم بدوره محمد شاهين أن يتصل بزوجها، لتهرول سريعًا إلى المكان التي تخبىء فيه زوجها وتغلق هاتفه المحمول.

وسط زحام الاحتفال بعيد الميلاد يذهب ابن شقيق صبا مبارك لفتح المكان التي تخبىء فيه صبا محمد فراج ليشاهده مقتول فيصاب بصدمة ويلتزم الصمت أمامها وأما أسرته.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.