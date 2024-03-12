الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطني: نسعى للخروج بحلول اقتصادية سريعة (فيديو)

الدكتور سمير صبري،
الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ ا

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إن جلسات الحوار أكدت على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة المستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة.

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وأضاف  مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن  جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات الصادرة عنه ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

 أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات

وشدد  مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات، وليس مشروعا بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وأكد أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي، مضيفًا: “عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها، تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر".

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