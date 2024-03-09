مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت 9 مارس 2024 للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الحوار الاقتصادي على مدار ٤ أيام، في الفترة من يوم الاثنين 26 فبراير 2024، وحتى 29 فبراير تفاعلا ثريا، وحراكا فكريا جادا بين الحكومة والخبراء والمتخصصين، على طاولة جلسات تخصصية مغلقة تبحث عن آليات ومقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

وتهدف جلسات الحوار الاقتصادي التخصصية لمواجهة تداعيات الوضع الراهن والأزمات الاقتصادية الحالية بخطط بناءة، و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

وناقشت الجلسات غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، ومعوقات الإنتاج، واستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، وعجز الموازنة والسياسات الضريبية والدين الخارجي، وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام ودور الدولة وبدائل التنمية، والحماية الاجتماعية وتمكين المواطن المصري.

