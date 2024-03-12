صيد العقارب الحلقة 1.. بداية سعيدة لغادة عبد الرازق ونهاية حزينة

بحث العديد من المشاهدين على محركات موقع "جوجل" بمصر، عن تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، بالتزامن مع انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024، والذي يضم ما يقرب من 20 عملًا.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

وجاءت الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، بنجاح الفنانة غادة عبد الرازق، في صيد عقرب نادر، والذي ظلت تبحث عنه لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، وذلك لاستخلاص السم منه.

واستكملت غادة عبد الرازق والتي تجسد شخصية "عايدة"، بإرسال صورة للعقرب إلى زوجها الفنان محمد علاء، والذي بدوره قام بالاحتفال بالإنجاز بحسب وصفه، وذلك لكون نوعية العقرب نادر.

وتابعت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، بذهاب غادة عبدالرازق وزوجها للاحتفال بصيد العقرب، وأثناء رقصهما تمنت حدوث حمل، ليرد عليها زوجها قائلاً:" بقالنا سنين متجوزين وكل شوية يحصل حمل وميكملش".

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، بجانب من التشويق، حيث لدغ العقرب الفنانة غادة عبد الرزق، أثناء عملها عليه، فتحاول إنقاذ نفسها سريعا وتضع مواد كثيرة على يديها مكان اللدغة، ولكنها تفقد وعيها بالنهاية.

مسلسل صيد العقارب يتصد التريند:



فيما تصدر هاشتاج جاءت باسم "صيد العقارب"، على محركات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها موقع "إكس"، وكذلك موقع "فيس بوك"، فور عرض المسلسل، علاوة على مؤشرات موقع "جوجل"، التي أظهرت بحث المشاهدين على تفاصيل الحلقة الأولى من المسلسل.

مسلسل صيد العقارب



مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب:

ويشار إلى أن مسلسل مسلسل صيد العقارب، يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على فضائية "سي بي سي"، ويعاد الساعة الثانية والربع صباحًا، والثانية إلا ربع ظهرًا.

مسلسل صيد العقارب:



من ناحية أخرى، يذكر أن مسلسل صيد العقارب، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.