مسلسل لحظة غضب| جريمة تقلب حياة صبا مبارك في الحلقة الثانية

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل “لحظة غضب” بجريمة قتل غير متوقعة من صبا مبارك لزوجها محمد فراج، قبل الاحتفال بعيد ميلادها.

موت محمد فراج في الحلقة الثانية من “لحظة غضب”

تضمن مشهد القتل حديث قاسي من محمد فراج لزوجته صبا مبارك عندما سألته عن رأيه في الفستان التي ترتديه بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، ليجيبها بكلمات صادمة وسلبية بأنه لايليق عليها ولايناسب عمرها.

لم تتحمل صبا مبارك تعليق زوجها السلبي عليها لتأخذ أداة من أدوات المطبخ وتابغته بضربة قوية على رأسه ليسقط قتيلًا.

تتفاجأ صبا مبارك في تلك اللحظات الصعبة، بزيارة أقاربها للاحتفال بعيد ميلادها فتحاول سريعًا اخفاء جثمان زوجها وأثار الد.م وتحاول التصرف بطبيعتها.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.