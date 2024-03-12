نورا عصام تحقق 3 ميداليات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

حققت اللاعبة نورا عصام حلمي لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات جديدة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

ونجحت نورا في حصد ثلاث ميداليات بوزن 55 كجم للسيدات بواقع فضية وبرونزيتين لتضيف ثلاث ميداليات جديدة لبعثة رفع الأثقال بالبطولة.

وبذلك يرفع منتخب رفع الأثقال رصيده في دورة الألعاب الأفريقية إلى 9 ميداليات بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).