العثور على جثة سيدة في ترعة بمحافظة سوهاج

عثر أهالى نجع مازن شرق بمركز دار السلام فى سوهاج على جثة سيدة غريقا في الترعة الفاروقية أمام قرية نجوع مازن شرق بمركز دار السلام بسوهاج في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دارالسلام تفيد بالعثور على جثة سيدة تدعى ن. ف ع ٤٠ عاما من مدينة دار السلام غريق في الترعة الفاروقية وتم انتشال الجثة من الترعة بسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مستشفى دارالسلام تحت تصرف النيابة العامة للمعرفة أسباب غرق بمعرفة الشرطة-

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.