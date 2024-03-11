البابا تواضروس الثاني يختار إسمًا فرعونيًا لأسقف نجع حمادي الجديد

إختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذو أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.

وأطلق البابا، اسم «بضابا» ويعني الرئيسي أو الجوهري فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني المُنتسب إلي الرأس، لإطلاقه على الراهب أنسطاسي السرياني الذي تمت سيامته أسقفًا خلفًا لأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، مراسم تجليس، الأنبا توماس أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

والأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان وتوابعها، الأنبا چوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي، بإفريقيا، نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة.

كما أقام البابا «طقس المناداة» لاثنين الرهبان؛ هما الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، باسم الأنبا إقلاديوس، والراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها، باسم الأنبا بضابا.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، شمال محافظة قنا، التي تأسست سنة 1976، من منصب الأسقف منذ دسيمبر2022، وعيّن البابا، لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارتها؛ لحين سيامة أسقف جديد.

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

وعللّت مصادر كنسية لـ «الـوفد»، سبب اختيار اسم «بضابا» لكونه هو أحد أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وولد فى مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، وقد شغل فترة فى حياته أسقفًا على قفط، جنوب قنا، فى القرون الأولي للمسيحية فى مصر.

وأضافت المصادر إنه يوجد دير أثري، باسم أنبا بضابا، يتبع إيبارشية نجع حمادي، ويقع شمال غرب قنا، و يعود للقرن السابع عشر الميلادي هو أحد المواقع الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار.

وحسب تقاليد الكنيسة المصرية، فإن الراهب أنسطاسي السرياني سيتخلي عن اسم الرهباني، ويصبح اسمع الجديد الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.