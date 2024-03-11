الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معرض للمنتجات اليدوية لجوالة جامعة عين شمس (صور)

جوالة عين شمس
جوالة عين شمس

أقامت جوالة جامعة عين شمس معرض للمنتجات اليدوية وورشة فنية للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم وبالحرم الجامعى.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة

رئيس جامعة عين شمس يشهد حفلة تخرج كلية الطب

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفى أجواء من الفرحة والابتهاج والأغانى الرمضانية وبعض الفقرات السمرية. 

أنشطة ورشة جوالة جامعة عين شمس 

جوالة جامعة عين شمس 

وتضمنت الورشة الفنية تعليم طلبة جامعة عين شمس بعض الحرف اليدوية البسيطة من أعمال الخرز والحبال والمكرمية والاركيت وتم توزيعها عليهم. 

وتضمن معرض جوالة جامعة عين شمس أعمال بعض القطع من خرز ومكرمية وطباعة ورسم على الزجاج وأركيت وسترينج ارت. 

ونظم معرض جوالة جامعة عين شمس والورشة الفنية تحت الإشراف الإدارى لإبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف تنفيذى طارق أحمد محمد القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وأسماء على خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

جوالة جامعة عين شمس
جوالة جامعة عين شمس
جوالة جامعة عين شمس
جوالة جامعة عين شمس
جوالة جامعة عين شمس
جوالة جامعة عين شمس
جوالة جامعة عين شمس

مواد متعلقة

فى صعيد مصر

جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بالمؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل

ملتقى المبادرات الطلابية بالجامعات يُبرز الإبداع الطلابي

إعلام المعهد الكندي CIC تحتفل بيوم المرأة العالمي

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة

جامعة الجلالة تنظم المنتدى الدولي الثاني للابتكار

البطلة متحدية الإعاقة الحركية صفاء طه في معهد إعداد القادة

اختتام بطولة الكاراتيه على أرض جامعة عين شمس (صور)

الجريدة الورقية