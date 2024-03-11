معرض للمنتجات اليدوية لجوالة جامعة عين شمس (صور)

أقامت جوالة جامعة عين شمس معرض للمنتجات اليدوية وورشة فنية للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم وبالحرم الجامعى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفى أجواء من الفرحة والابتهاج والأغانى الرمضانية وبعض الفقرات السمرية.

أنشطة ورشة جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس

وتضمنت الورشة الفنية تعليم طلبة جامعة عين شمس بعض الحرف اليدوية البسيطة من أعمال الخرز والحبال والمكرمية والاركيت وتم توزيعها عليهم.

وتضمن معرض جوالة جامعة عين شمس أعمال بعض القطع من خرز ومكرمية وطباعة ورسم على الزجاج وأركيت وسترينج ارت.

ونظم معرض جوالة جامعة عين شمس والورشة الفنية تحت الإشراف الإدارى لإبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف تنفيذى طارق أحمد محمد القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وأسماء على خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس