حبس متهمين ببيع سوائل مسيلة للدموع وصواعق كهربائية

أمرت جهات التحقيق بحبس متهمين ببيع سوائل مسيلة للدموع وصواعق كهربائية على الفيسبوك، وذلك عقب القبض عليهما في منطقة مصر القديمة.

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع".

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (7 عبوات "سائل مسيل للدموع")، واعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لاستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر، وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).

وأمكن ضبطه وبحوزته (12 عبوة سائل "مسيل للدموع، صاعق كهربائى")، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" واستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد لقي طالب بكلية آداب قسم إعلام جامعة سوهاج مصرعه بحادث تصادم سيارة بموتوسيكل يقوده على الطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتبين إصابته بنزيف حاد بالمخ؛ ما أدى لوفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وفاة طالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج في حادث تصادم بالطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة ستيني، اختلت عجلة القيادة بين يديه واصطدم بموتوسيكل قيادة المدعو (أحمد إسماعيل عبدالرحمن- 28 سنة- طالب بكلية آداب قسم إعلام- ويقيم دائرة المركز)، وانتهت حياته قبل نقله إلى مستشفى المراغة المركزي؛ إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت بدفن جثمان الطالب.