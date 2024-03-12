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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأونروا: إسرائيل تسعى إلى وصم الوكالة بالإرهاب

الأونروا
الأونروا

أكد المتحدث باسم وكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن حجم ما قدم من معلومات بشأن التحقيق في مشاركة موظفين بالأونروا في عملية طوفان الأقصى محدود للغاية.

 

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وتابع “أبوحسم” خلال تصريحاته عبر فضائية  "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إنه إذا لم تستأنف الدول تبرعاتها للمنظمة فسنكون في مشكلة كبيرة للغاية.

وأشار أبوحسنة أن تصفية الأونروا تعني بالضرورة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل ترغب في تفكيك الأونروا وفق ادعاءات لم تثبتها بعد.

وتابع أن الضغط على وكالة الأونروا سيشكل تهديدًا كبيرًا على الاستقرار الإقليمي، مشيرًا أن إسرائيل تمارس ضغوطا بهدف تضليل مجتمع المانحين الدوليين للأونروا، ووصمها بالإرهاب.

 

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