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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أنغام تهنيء متابعيها بحلول رمضان وتتألق بالأبيض الجذاب

المطربة أنغام
المطربة أنغام

خضعت المطربة أنغام لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وأنيق.


 

أنغام تهوس جمهورها بالأبيض الساحر ومكياج ناعم

وبدت أنغام بفستان أبيض مجسم، تميز بقصة مختلفة ناحية الصدر وأكمام فضفاضتين ومفتوحتين، ومزين بتطريزات ناحية الصدر مصنوعة من اللؤلؤ الأبيض شكل الورود، مما عكس أناقتها وأنوثتها.


 

وتزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الراقية المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة مثبته في الأذن، وخاتم في أحد اليدين؛ ليتماشى مع التطريزات الموجوده علي الفستان.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أنغام تصفيفة شعر مميزة، فربطت شعرها من الخلف ورفعت خصلاتها شكل البومبيه، وتركت خصلاتها تتدلى علي الجانبين بشكل ويفي مرتب وناعم.

 

ووضعت أنغام مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية والبيج مع الكحل الأسود، ووضعت رموش صناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

 

وهنأت أنغام متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك، وكتبت: "كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم".

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سعر فستان أنغام الأخير يصدم رواد السوشيال ميديا والألماس سر أناقتها

 

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