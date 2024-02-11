سعر فستان أنغام الأخير يصدم رواد السوشيال ميديا والألماس سر أناقتها

شاركت المطربة أنغام متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك أنيق وجذاب.

الفنانة أنغام

سعر فستان أنغام في حفلها الأخير

وظهرت أنغام بفستان مصنوع من القماش اللامع باللونين البنفسجي مع الأخضر، وتميز بأكمام صيحة الكاب الطويل والفضفاض، بقصة محددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وأثار سعر الفستان ضجة كبيرة حول مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حمل الفستان توقيع دار الأزياء elie Saab، وبلغ سعره 30 الف ريال سعودي أي حوالي نصف مليون جنيه مصري.

وتزينت أنغام مجموعة من المجوهرات باهظة الثمن والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، والعديد من الخواتم في اليد اليمنى، بالإضافة لساعة أنيقة وجذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على وضع المكياج الناعم الجذاب، فاختارت الألوان الترابية، فوضعت ظلال العين باللون البني المدمج مع البيج بالإضافة للكحل والماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وكثيفة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها ومكياج العين.

وإعتمدت أنغام تصفيفة شعر رقيقة، تاركة خصلات شعرها البنية القصيرة تتدلى بين كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.