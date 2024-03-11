انطلاق أول معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.. الاربعاء

يبدأ منتخب مصر الأول معسكره بعد غدآ الأربعاء 13 مارس، استعدادآ للمشاركة في دورة الإمارات الودية والتي سيتخللها مباراتين وديتين.

ويترأس محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب مصر، في رحلتها إلى الإمارات يوم 17، لخوض بطولة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

ويواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن نظيره النيوزيلندي، في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، بينما يلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الكرواتي، ويلتقي الخاسران من المواجهتين في الخامس والعشرين من مارس، قبل مواجهة الفائزين في اليوم التالي، في ختام بطولة الإمارات الودية.

٢٥ لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و قد أعلن عن قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفي شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي