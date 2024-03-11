أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 11 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار الأمريكي

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيها للشراء.

49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيها للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

الريال السعودي:

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 13.13 جنيه للشراء، 13.18 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.12 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 13.08 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 13.13 جنيه للشراء، 13.17 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 12.75 للشراء، 13.18 جنيه للبيع.