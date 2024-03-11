مسلسل محارب الحلقة 1| حسن الرداد يتشابك بالأيدي مع سائق ميكروباص

أنطلق مسلسل محارب الحلقة 1 بظهور بطل العمل النجم حسن الرداد أثناء مطاردته من أحد المجرمين الملثمين، ثم يستطيع المجرم الإمساك به، ليكتشف الجمهور في هذه اللحظة أن ذلك لم يكن سوى كابوس يراه حسن الرداد في منامه.

تفاصيل مسلسل محارب

وفي الأثناء التي يستيقظ فيها "محارب" من نومه فزعا، تأتي إليه والدته مهرولة، والتي تجسد دورها الفنانة عفاف شعيب، ثم يتمازحان قليلا، ويذهب حسن الرداد لعمله كسائق لسيارة أجرة "ميكروباص".

وتمر أحداث مسلسل محارب الحلقة 1، وينشب عراك بين حسن الرداد الذي يعمل على سيارة الأجرة، وواحد من زملائه السائقين في موقف سيارات الأجرة، وذلك بسبب تبادل الأدوار بين سيارتهما، فكل منهما يدعي أن الدور دوره، لينتهي العراك بقيام "محارب" بضرب السائق الآخر، ويأتي حماه ليفض العراك وينحاز له، ثم يطلب منه أن يعمل على إحدى سياراته حتى لا يتعرض لمثل هذا العراك مرة أخرى ولكنه يقابل ذلك بالرفض، محتجا بأن الأهل إذا دخلت الأموال بينهم فإنها ستفسد الود.

مسلسل محارب

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد يعيش مع أسرته في القاهرة، والذي يجسد بطولته الفنان حسن الرداد، وتتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

يشار إلى أن مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.